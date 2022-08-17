Терапевт дала советы, как пережить периоды сильной жары

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Врач-терапевт Ирина Ярцева дала ценные советы, которые помогут пережить жару без вреда для здоровья.

Она пояснила, что очень важно не выходить на улицу в часы пиков температуры: с 11 до 16 часов. С собой обязательно нужно брать воду.

— Соблюдение питьевого режима — это единственное, что помогает организму регулировать теплообмен. Воду лучше пить комнатной температуры, она не должна быть ледяной. Очень важно много пить пожилым людям и младенцам, — объяснила врач в комментарии Nation News.

Ярцева добавила, что во время жары нужно носить одежду светлых тонов, которая не должна и не сковывать движения. Помимо этого, важно носить легкие головные уборы.

Что касается кондиционеров, то не стоит устанавливать слишком низкую температуру. Не должно быть слишком большой разницы между температурой в помещении и на улице.

Как сообщают эксперты, в этом году рекордная засуха затронула около 50 процентов территории Европы. Во Франции почти полностью пересохла Луара – самая длинная река страны. Из-за отсутствия дождей фермеры в Италии опасаются, что 60 процентов их урожая будет потеряно. С похожими проблемами сталкиваются и США, передает издание argumenti.ru.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что существенного похолодания до конца последнего летнего месяца не прогнозируется, погода будет оставаться жаркой.