Синоптик Леус рассказал, когда в Москве ожидается снижение температуры и дожди

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве пятый день действует «оранжевый» уровень опасности из-за жары. Температура в столичном регионе стабильно поднимается до плюс 30 градусов. Однако небольшого символического похолодания все же ожидать можно. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Небольшое, чисто символическое, снижение температуры в Москве прогнозируется в конце этой недели. На следующей неделе москвичей снова ждет повышение температуры и жаркая погода. Поэтому жителям столицы, которые не переносят жару, я советую запастись терпением, — предупредил синоптик.

Он отметил, что существенного похолодания до конца последнего летнего месяца не прогнозируется, погода планирует оставаться жаркой.

Специалист также рассказал, что к концу недели есть вероятность выпадения осадков.

— Что касается осадков, то в эти выходные есть небольшая вероятность дождей. Но они существенно не повлияют на погодные условия в нашем регионе. К концу месяца тоже есть вероятность осадков, однако преимущественно погода будет сохраняться сухой, — добавил Леус.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» дал прогноз погоды во второй половине августа.