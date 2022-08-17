В Госдуме оценили перспективы производства лифтов в России

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Уход с российского рынка иностранных производителей лифтов не скажется на сроках сдачи жилой застройки, поэтому дольщикам многоквартирных домов переживать не стоит. Об этом сообщил депутат, зампред рабочей группы Госдумы по решению вопросов лифтового хозяйства Сергей Колунов.

Он отметил, что российские производители имеют возможности на 100 процентов закрыть потребность в лифтовом оборудовании для многоквартирных домов. Кроме того, на российский рынок уже начали выходить производители из Китая и Турции, также идет активная сертификация их подъемников.

Депутат также подчеркнул, что лифтовые производства, организованные иностранными инвесторами, остались в нашей стране и перешли под управление российского менеджмента. Поэтому продукция некоторых ушедших брендов продолжает поступать на рынок.

— Таким образом, мы можем говорить о том, что российский рынок подстраивается под новые условия, адаптируется под новые схемы поставок, логистики и платежей. Из-за лифтов сроки сдачи нового жилья точно переноситься не будут, — отметил Колунов в комментарии «Радио 1».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в столице заменили более 1,5 тысячи лифтов в жилых домах.