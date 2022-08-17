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Собянин рассказал о реабилитации парка «Долина реки Чертановки»

Елена Самойлова
Город
Собянин рассказал о реабилитации парка «Долина реки Чертановки»
Фото: Сайт Сергея Собянина
Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

После комплексной реабилитации в речной пойме между Кантемировской и Котляковской улицами появилось комфортное пространство — ландшафтный заказник «Долина реки Чертановки». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 17 августа.

— Встретился сегодня с жителями. Говорят, что идея была хорошая и получился отличный результат. Многие очень долго ждали, когда наконец благоустроят долину реки, чтобы гулять рядом с домом и быть как где-то за городом, на природе, — сказал глава города.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Он также перечислил выполненные за последние годы работы в районе Москворечье-Сабурово. Так, были приведены в порядок Братеевский каскадный парк, Борисовские пруды, а также парк между Шипиловским проездом и Каширским шоссе.

Кроме того, появились линия наземного метро D2 и станция Москворечье, также был запущен участок Южной рокады. В 2023 году в районе откроют реконструированные станции БКЛ «Варшавская» и «Каширская», а также южный участок МСД, написал Собянин в Telegram-канале.

17 августа сообщалось, что ландшафтный парк, имитирующий природную структуру скандинавского фьорда, появится на Симоновской набережной в 2024 году.

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