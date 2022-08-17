Минобороны: Более трети мобилизованных бойцов ВСУ дезертировали в ДНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, из-за которых солдаты бегут со своих позиций под Соледаром и Марьинкой в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 17 августа.

— В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в районе Марьинки из-за больших потерь и нехватки боеприпасов фронтовую зону самовольно покинули более половины солдат третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, за прошедшие 24 часа ВС РФ поразили девять пунктов управления ВСУ под Херсоном, а также в районе Яснобродовки и Николаева. Кроме того, в результате удара российских войск по железнодорожной станции Калининдорф было уничтожено более половины резервистов, передает Telegram-канал министерства.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.