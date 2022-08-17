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Погоня со стрельбой произошла на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Погоня со стрельбой произошла на севере Москвы
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве
Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

На севере столицы, в районе Большой Академической улицы произошла погоня со стрельбой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу в среду, 17 августа.

По словам представителя ведомства, сотрудники Росгвардии заметили отечественный автомобиль, который двигался, нарушая ПДД: резко маневрировал и заезжал на тротуары. Росгвардейцы потребовали нарушителя остановиться и выйти из машины. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться во дворах.

Чтобы остановить злоумышленника, сотрудники Росгвардии решили применить табельное оружие. Несколько выстрелов в воздух отрезвили нарушителя, и он остановился. После чего его, а также пассажира легковушки задержали.

Оба мужчины были пьяны и объяснить свои действия не смогли.

Еще одна погоня произошла в Зеленограде. Молодой человек попытался украсть автомобиль каршеринга с помощью аккаунта своего коллеги.

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