Погоня со стрельбой произошла на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

На севере столицы, в районе Большой Академической улицы произошла погоня со стрельбой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу в среду, 17 августа.

По словам представителя ведомства, сотрудники Росгвардии заметили отечественный автомобиль, который двигался, нарушая ПДД: резко маневрировал и заезжал на тротуары. Росгвардейцы потребовали нарушителя остановиться и выйти из машины. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться во дворах.

Чтобы остановить злоумышленника, сотрудники Росгвардии решили применить табельное оружие. Несколько выстрелов в воздух отрезвили нарушителя, и он остановился. После чего его, а также пассажира легковушки задержали.

Оба мужчины были пьяны и объяснить свои действия не смогли.

Еще одна погоня произошла в Зеленограде. Молодой человек попытался украсть автомобиль каршеринга с помощью аккаунта своего коллеги.