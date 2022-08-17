Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина ворвался в больницу в Подмосковье и избил врачей

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина ворвался в больницу в Подмосковье и избил врачей
Фото: МВД
Россия, Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 41 Карта всех событий

В подмосковной Балашихе мужчина ворвался в медицинское учреждение и напал на троих врачей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 17 августа.

Инцидент произошел 16 августа в районе 11 утра в Балашихинской областной больнице, которая расположена на шоссе Энтузиастов дом № 41. Неизвестный мужчина ворвался в отделение и избил трех сотрудников хирургического отделения.

Вскоре после этого злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1987 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

О характере травм и причинах нападения не сообщается.

По той же статье привлекли к ответственности троих мужчин, которые подрались в московском метро 16 августа.

Подмосковье Врачи Балашиха Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте