Мужчина ворвался в больницу в Подмосковье и избил врачей
В подмосковной Балашихе мужчина ворвался в медицинское учреждение и напал на троих врачей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 17 августа.
Инцидент произошел 16 августа в районе 11 утра в Балашихинской областной больнице, которая расположена на шоссе Энтузиастов дом № 41. Неизвестный мужчина ворвался в отделение и избил трех сотрудников хирургического отделения.
Вскоре после этого злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1987 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». На данный момент он находится под подпиской о невыезде.
О характере травм и причинах нападения не сообщается.
По той же статье привлекли к ответственности троих мужчин, которые подрались в московском метро 16 августа.