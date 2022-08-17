Мужчина ворвался в больницу в Подмосковье и избил врачей

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Россия, Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 41 Карта всех событий

В подмосковной Балашихе мужчина ворвался в медицинское учреждение и напал на троих врачей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 17 августа.

Инцидент произошел 16 августа в районе 11 утра в Балашихинской областной больнице, которая расположена на шоссе Энтузиастов дом № 41. Неизвестный мужчина ворвался в отделение и избил трех сотрудников хирургического отделения.

Вскоре после этого злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1987 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

О характере травм и причинах нападения не сообщается.

По той же статье привлекли к ответственности троих мужчин, которые подрались в московском метро 16 августа.