Мужчина украл редкую ящерицу из зоопарка в Санкт-Петербурге. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина украл редкую ящерицу из зоопарка в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 17 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 32-летний ранее судимый уроженец Тульской области, будучи пьяным, повредил замок стеклянного террариума. Он достал оттуда ящерицу акантозавра и передал ее в руки своей знакомой, которая тут же убрала рептилию в сумку. После этого молодые люди скрылись с места преступления.

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Зоопарк оценил ущерб в 21 тысячу рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Народной улице у дома № 11. Однако редкой ящерицы у него не было. Мужчина утверждает, что ящерица выпала из окна 12-го этажа и погибла. Тушку акантозавра позже следователи нашли под окном подозреваемого.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также сотрудники МВД обнаружили знакомую злоумышленника, которая и вынесла ящерицу из зоопарка. С ней проводится оперативная работа.

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