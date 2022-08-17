Международный кинофестиваль «Будем жить» пройдет в Москве в августе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

С 18 по 25 августа на Поклонной горе пройдет XI Московский международный кинофестиваль «Будем жить». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в среду, 17 августа.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 18 августа в 20:00 в открытом кинотеатре-шатре на Поклонной горе. На фестивале, как уточняется, будут представлены новые отечественные картины.

Присутствовать на мероприятии будут и создатели картин для расширения аудитории фильмов и обмена опытом. Организаторами мероприятия выступят фонд «Кинематографист», Союз кинематографистов России и продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Департамента культуры Москвы, Департамента СМИ и рекламы Москвы, а также Столичного цеха деятелей культуры.

Церемония закрытия фестиваля состоится 25 августа в 19:00 в Центральном доме кинематографистов по адресу улица Васильевская, дом 13.

Также стало известно, что Музей Победы станет площадкой Дней татарстанского кино. Шесть фильмов из Татарстана представят 21 и 23 августа. Среди них будут как новинки татарстанского кинематографа, так и популярные в республике киноленты.