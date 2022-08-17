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Эстония временно закроет границу с Россией в Нарве для грузовиков с 18 августа

Георгий Соланович
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Эстония временно закроет границу с Россией в Нарве для грузовиков с 18 августа
Фото: depositphotos

Власти Эстонии приняли решение на три месяца закрыть границу с Россией на пункте перехода Нарва — Ивангород для крупногабаритного транспорта.

Движение грузовиков, как уточняется, приостановят 18 августа. Решение о приостановке движения крупных автомобилей связано с реконструкцией транзитных дорог и улицы Тулевику, которая находится на въезде в Нарву.

Начало работ на проезжей части также назначено на 18 августа. Крупногабаритный транспорт на время реконструкции будут перенаправлять в другие пункты пропуска — «Койдула» и «Лухамаа», а со стороны России — «Куничина Гора» и «Шумилкино».

Местные власти также подчеркнули, что работы, по предварительным оценкам, продлятся 2,5–3 месяца. При этом, если реконструкция дорог завершится раньше, прежний порядок движения будет сразу восстановлен, передает РБК.

До этого сообщалось, что в 08:00 16 августа Эстония закрыла границу с Россией на пункте перехода Нарва — Ивангород. По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц связано с обновлением программных средств.

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