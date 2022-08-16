Эстония закрыла границу с Россией в Нарве

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Эстония закрыла границу с Россией на пункте перехода Нарва — Ивангород. Информацию подтвердили в таможне РФ во вторник, 16 августа.

— С 8:00 16 августа на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород — Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц связано с обновлением программных средств сопредельной стороны, — говорится в сообщении.

В таможне также рекомендовали перевозчикам и гражданам РФ учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.

До этого портал Delfi сообщал о том, что российско-эстонская граница в районе МАПП Ивангород закрыта в связи с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.

Эстония закрыла границы для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой 11 августа. При этом под запрет не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Политолог Наталья Елисеева также рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения. По ее словам, запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Европейского союза — это следующий шаг, чтобы показать России свое пренебрежительное отношение. Ему предшествовала культура отмены, которая началась весной.