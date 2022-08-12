«Абсурдное решение»: закроет ли Европа полностью въезд для россиян

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Решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленно. Об этом в пятницу, 12 августа, заявила депутат Европарламента Яна Тоом. Уточняется, что визы россиян, выданные Эстонией, действительны в остальных странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других государств Таллин не имеет права игнорировать. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения и закроют ли полностью Европу для россиян.

По ее словам, запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Европейского союза — это следующий шаг, чтобы показать России свое пренебрежительное отношение. Ему предшествовала культура отмены, которая началась весной.

— Мы сейчас с вами наблюдаем общую тенденцию на культуру отмены. Ранее мы видели, что пытались отменить русских классиков, происходило притеснение по отношению к нам на территории Европейского союза. Мы наблюдаем, как закрываются двери определенных магазинов перед русским, а наших студентов отчисляют из европейских университетов. По логике вещей, следующим шагом как раз должен быть такой жесткий и радикальный момент, как закрытие доступа гражданам России на территорию ЕС, — считает эксперт.

Политолог отметила, что у некоторых стран ЕС осталась доля адекватности не поддерживать это абсурдное решение. Никто не имеет права запрещать россиянам посещать Европу и ограничивать перемещения, подчеркнула она.

— Некоторые страны прямо об этом говорят и не видят ничего, что может покачнуть их уверенность в том, что такое решение является абсурдным. Тем не менее глас адекватности рано или поздно просыпается. Многие страны ЕС понимают, что это правильно и нужно что-то предпринимать. Я считаю происходящее не совсем нормальным. Никто не имеет права ограничивать перемещения, запрещать гражданам другой страны пересекать границу и ездить в те страны, которые ЕС посчитает нужным, — сказала Елисеева.

Собеседница «ВМ» заявила, что Германия, Франция и Бельгия никогда не пойдут на этот шаг не только из-за политических, но и из-за экономических аспектов.

— Некоторые страны уверены, что могут так поступать с россиянами. Они заявляют, что это должно быть привилегией, а не обыденностью. Я считаю, что решение о том, как дальше будет развиваться ситуация, не принято. Нужно понимать, что, помимо политических, существуют экономические аспекты, которые превалируют. Безусловно, часть Европейского союза — например, Германия, Франция или Бельгия — никогда не пойдет на этот шаг. Они прекрасно понимают, какие последствия потом их ждут. Также Эстония может говорить все что угодно, но есть реальность. Я предполагаю, что это черту они переступать не намерены и будут делать все, чтобы подобные заявления остались на уровне слов, — подытожила политолог.