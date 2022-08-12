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Депутат Европарламента осудила решение Эстонии закрыть границы для россиян по визам

Лейла Алиева
В мире
Депутат Европарламента осудила решение Эстонии закрыть границы для россиян по визам
Фото: Depositphotos

Решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленно. Об этом в пятницу, 12 августа, заявила депутат Европарламента Яна Тоом.

Уточняется, что визы россиян, выданные Эстонией, действительны в остальных странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других государств Таллин не имеет право игнорировать.

— Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными, — отметила Тоом.

По словам депутата, Эстония скорее всего не сможет внедрить идею запрета на визы для россиян на Совете ЕС. При этом целью санкций является восстановление и поддержание мира, а меры, принятые эстонскими властями, не поспособствуют деэскалации на Украине, передает РИА Новости.

Эстония закрыла границы для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой 11 августа. При этом под запрет не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

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