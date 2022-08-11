«Скользкая дорожка»: в Госдуме прокомментировали запрет Эстонии на въезд для россиян

Фото: Пресс-служба Госдумы

Решение властей Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами дискредитирует их государство на международной арене, поскольку такая практика фактически указывает на приоритет одной нации над другой. Об этом «Вечерней Москве» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

О решении эстонских властей закрыть границы для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой, стало известно 11 августа. В МИД Эстонии сообщили, что санкция начнет применяться уже «через неделю».

По словам Бутиной, подобный шаг Эстонии является «откровенно антинациональным элементом», так как в стране проживает много людей, у которых есть родственники в России.

— Закрывать возможность дли общения людей — вредная практика. Это выставляет Эстонию как государство, которое дает приоритет одной нации над другой, а это очень скользкая дорожка, — поясняет собеседница «ВМ».

Бутина также добавила, что Россия должна заявить протест. При этом подходить к вопросу ответных мер стоит осторожно.

— Ответные меры еще предстоит продумать. Однако уже сейчас можно сказать, что вести себя так, как это делает Эстония, неправильно, — заключила Бутина.

В Евросоюзе (ЕС) обсуждается прекращение выдачи шенгенских виз в рамках седьмого пакета санкций. Уточняется, что по данному вопросу пока нет единой позиции. Испанская газета El Mundo сообщила, что страны ЕС, скорее всего, не одобрят запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Данный вопрос обсудят на совете глав МИД стран ЕС, который пройдет в Праге 31 августа.