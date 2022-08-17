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Стали известны подробности нападения на трех врачей в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Стали известны подробности нападения на трех врачей в Подмосковье
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Россия, Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 41 Карта всех событий

Появилась информация о том, почему мужчина напал на врачей в больнице в Балашихе. Об этом стало известно в чреду, 17 августа.

Нападавшие были родственниками недавно скончавшегося пациента. Накануне нападения мужчину госпитализировали с язвой и прооперировали. Уже перед выпиской пациенту стало плохо и его перевели в реанимацию. Мужчина скончался от сердечной недостаточности. Эту же причину показало и вскрытие.

Как сообщил Telegram-канал Baza, родственников результаты экспертизы не убедили. Они решили, что в смерти пациента виноваты врачи, после чего ворвались в больницу и начали избивать сотрудников. Травмы получили два ординатора и хирург.

Одного из нападавших скрутили, троим удалось скрыться.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 16 августа в Балашихинской областной больнице, которая расположена на шоссе Энтузиастов в доме №41. Мужчины ворвались в медицинское учреждение и нанесли травмы персоналу. Одного из них задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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