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Суд арестовал обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в ТиНАО

Георгий Соланович
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в ТиНАО
Фото: МВД Медиа

Щербинский районный суд заключил под стражу на два месяца мужчину, подозреваемого в покушении на изнасилование женщины в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в среду, 17 августа.

— Щербинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 16.10.2022, — сказала правоохранитель.

Сам инцидент произошел во Внуковском поселении города Москвы 14 августа. Мужчина напал на женщину для того, чтобы ее изнасиловать.

Он не смог совершить задуманное, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Вскоре на помощь москвичке пришли прохожие, но злоумышленник смог скрыться с места преступления.

В результате работы столичного СК и сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Московский» подозреваемого задержали. Женщина узнала мужчину на очной ставке.

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