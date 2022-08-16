Девушка отбилась от насильника в Новой Москве

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Во Внуковском поселении города Москвы девушка смогла отбиться от насильника. Об этом Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 16 августа.

По ее словам, вечером 14 августа мужчина напал на женщину в Новой Москве для того, чтобы ее изнасиловать. Он не смог совершить задуманное, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Вскоре на помощь женщине пришли прохожие. Злоумышленник смог скрыться с места преступления.

В результате слаженной работы столичного СКР и сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Московский» подозреваемого задержали. Женщина узнала мужчину на очной ставке.

В скором времени мужчине выберут меру пресечения и предъявят обвинения.

Другой мужчина на пал на женщину с целью изнасилования 12 августа, но не смог справиться с жертвой и подоспевшей на помощь прохожей. В результате мужчина смог только украсть два телефона.