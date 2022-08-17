Уголовное дело возбуждено по факту нападения на врачей в Подмосковье

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Уголовное дело возбуждено по факту нападения на врачей в подмосковной Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 17 августа.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Короткова отметила, что надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты его расследования.

Инцидент произошел 16 августа в районе 11 утра в Балашихинской областной больнице, которая расположена на шоссе Энтузиастов, дом 41. Неизвестные ворвались в отделение и избили трех сотрудников хирургического отделения.

Вскоре после этого одного из злоумышленников задержали, им оказался местный житель 1987 года рождения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

При этом троим сообщникам удалось скрыться. Короткова заявила, что на данный момент их личности устанавливаются.