Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Кожевнический проезд, 4/5с5 Карта всех событий

Пожар произошел в административном здании в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в среду, 17 августа.

— 17 августа 2022 года в 18:09 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре, — говорится в сообщении.

Возгорание началось на первом этаже трехэтажного административного здания по адресу Кожевнический проезд, дом 4/5, строение 5. Отмечается, что принятыми мерами огонь удалось локализовать в 18:39.

При этом в 18:50 пожар был полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Информации о пострадавших при этом не поступало, а всего удалось спасти семь человек.

13 августа в МЧС сообщили, что в результате пожара в столичном районе Люблино пострадал один человек. Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже строящегося 25-этажного здания по адресу улица Люблинская, дом 78, корпус 2.

Его площадь составила два квадратных метра. Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений.