Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Краснокнижную сову спасли в парке «Сказка» на западе Москвы

Евгений Белоусов
Город
Краснокнижную сову спасли в парке «Сказка» на западе Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Крылатская улица, 18 Карта всех событий

Краснокнижную серую неясыть спасли из парка «Сказка», птицу использовали для оказания незаконных фотоуслуг. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Пернатые попадают в руки нарушителей через нелегальную торговлю. Иногда птенцов просто отлавливают на природных территориях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасенные из рук нелегальных фотографов птицы всегда находятся в плачевном состоянии. Так, им подрезают крылья, также совы в это время испытывают колоссальный стресс, ведь фотосъемки проходят днем на оживленных улицах.

Спасенную неясыть уже передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь. Однако вернуть таких птиц обратно в дикую природу бывает крайне сложно, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты Мосприроды заметили на берегу Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» редкую птицу — травника, или красноножку.

Уточняется, что красноножкой называют небольшого кулика, который отличается длинными красно-оранжевыми ногами. Эти пернатые, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, относятся к роду улитов и семейству бекасов.

Птицы Западный административный округ (ЗАО) Красная книга
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте