Краснокнижную сову спасли в парке «Сказка» на западе Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Крылатская улица, 18 Карта всех событий

Краснокнижную серую неясыть спасли из парка «Сказка», птицу использовали для оказания незаконных фотоуслуг. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Пернатые попадают в руки нарушителей через нелегальную торговлю. Иногда птенцов просто отлавливают на природных территориях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасенные из рук нелегальных фотографов птицы всегда находятся в плачевном состоянии. Так, им подрезают крылья, также совы в это время испытывают колоссальный стресс, ведь фотосъемки проходят днем на оживленных улицах.

Спасенную неясыть уже передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь. Однако вернуть таких птиц обратно в дикую природу бывает крайне сложно, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты Мосприроды заметили на берегу Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» редкую птицу — травника, или красноножку.

Уточняется, что красноножкой называют небольшого кулика, который отличается длинными красно-оранжевыми ногами. Эти пернатые, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, относятся к роду улитов и семейству бекасов.