Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя в ДНР

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Первый паром из российского города Ейска прибыл в порт Мариуполя Донецкой народной республики (ДНР). Об этом стало известно в среду, 17 августа.

Автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» покинул порт Ейска и направился в направлении Мариуполя 27 июля. По словам первого заместителя начальника мариупольского морского порта Григория Соболевского, в настоящее время ведутся переговоры по поводу подготовки специализированного причала для погрузки и выгрузки парома.

Для этого ожидаются специалисты с целью проведения консультаций. Соболевский добавил, что уже 5 сентября может состояться первый регулярный рейс, передает РИА Новости.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об осмотре всей транспортной инфраструктуры Мариуполя и намерении сделать ее более современной путем создания транспортно-пересадочных узлов. Он также заявил, что железную дорогу в Мариуполе могут использовать для общественного транспорта в рамках мастер-плана развития города.

«Лаврентий» первое время будет совершать один кругорейс в сутки. С помощью парома в Мариуполь будут поставляться необходимые для восстановления города грузы. Судно может перевозить до 700 тонн грузов.