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Форум авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 2 по 9 декабря

Елена Самойлова
Город
Форум авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 2 по 9 декабря
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Форум авторского кино «Зимний» пройдет с 2 по 9 декабря в столичном кинотеатре «Художественный» при поддержке Минкульта. Об этом сообщили в пресс-службе киносети «Москино» в среду, 17 августа.

— Кинофорум призван стать авторитетной площадкой для экспертной оценки отечественной киноиндустрии с позиций актуальных тенденций, определяющих развитие современного кино в мире, — говорится в сообщении.

В рамках форума будут показаны лучшие авторские фильмы последнего киносезона. Отмечается, что самые яркие фигуры отечественного кинематографа возьмут на себя роль жюри, чтобы оценить конкурсные работы.

Победители, как уточняется, будут награждены по итогам форума. Кроме того, студенческое жюри киношкол вручит собственный приз фильму — участнику главного конкурса, передает ТАСС.

С 18 по 25 августа на Поклонной горе пройдет XI Московский международный кинофестиваль «Будем жить», где будут представлены новые отечественные картины. Присутствовать на мероприятии будут и создатели картин для расширения аудитории фильмов и обмена опытом.

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