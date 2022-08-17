Кабмин предложил обязать чиновников уведомлять о склонении к коррупции

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий чиновников уведомлять о склонении к коррупции. Соответствующий законопроект был внесен в базу нижней палаты парламента в среду, 17 августа.

— Законопроект направлен на совершенствование антикоррупционного законодательства, регламентирующего правовой статус лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, в целях повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции, а также выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков, — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, чиновники должны будут уведомить прокуратуру или иные госорганы обо всех случаях, когда их пытались склонить к коррупции. Уточняется, что они должны будут сообщать о таких случаях в течение пяти дней.

В июле президент России Владимир Путин поручил чиновникам передавать в Гохран подарки из драгоценных камней или металлов. Подобные предметы будут зачислены в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней.

Речь идет о драгоценностях, на которые не поступало заявлений на выкуп. Документ вносит изменения в распоряжение главы государства от 29 мая 2015 года о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности, о получении подарка в связи с официальными мероприятиями.