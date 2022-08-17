Более 830 тонн гуманитарной помощи собрали в Москве для жителей Донбасса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Горожане продолжают передавать предметы первой необходимости жителям Донбасса, а с начала работы штабов акции «Москва помогает» было отправлено более 832 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 17 августа.

Более 27 тысяч горожан и 101 организация помогли собрать гуманитарную помощь для тех, кто был вынужден покинуть свои дома в Донбассе. Им отправят более 2 миллионов различных товаров: продуктов, детского питания и других товаров для детей, средств личной гигиены, одежды, канцелярских товаров, хозяйственных и постельных принадлежностей.

Российский Красный Крест и ГУ МЧС России по Москве также оказывают помощь в транспортировке посылок из столицы в пункты временного размещения. Гуманитарную помощь доставляют в Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую, Белгородскую, Брянскую, Астраханскую области, а также в Крым, Краснодарский край и Севастополь, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

15 августа сообщалось, что столичные волонтеры начали сбор канцелярских принадлежностей для детей Донбасса к новому учебному году.