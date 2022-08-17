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The Sun рассказал, чем Россия «предупредила» Запад на форуме «Армия-2022»

Егор Провоторов
Технологии
The Sun рассказал, чем Россия «предупредила» Запад на форуме «Армия-2022»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Обозреватель британской газеты The Sun Тарик Тахир расценил презентацию концепт-проекта будущей российской атомной подводной лодки «Арктур» в ходе форума «Армия-2022» как сигнал недоброжелателям. По словам журналиста, этот проект является предупреждением Западу.

Автор материала высоко оценил «радикальный» дизайн будущей атомной субмарины. По мнению Тахира, некоторые элементы АПЛ выполнены «в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде».

Накануне на форуме «Армия-2022» центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» показало собственное видение вероятного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического значения. Концепт-проект, представленный конструкторами, получил название «Арктур», пишет РИА Новости.

По словам представителя разработчика, субмарина сможет раньше идентифицировать противника за счет применения робототехники — подводных беспилотников, а также станет более скрытной благодаря граненой форме и безвальной энергетике. Также АПЛ будет иметь на 20 процентов меньшее водоизмещение за счет совершенствования ракетного оружия. Подлодка будет принята на вооружение не раньше второй половины XXI века.

Накануне обозреватели Daily Express назвали «пугающим предупреждением» Западу заявление президента России Владимира Путина на форуме «Армия-2022» о готовности предоставить современное оружие своим союзникам.

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