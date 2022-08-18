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Западные страны запросили новое заседание СБ ООН по Украине 24 августа

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Западные страны запросили новое заседание СБ ООН по Украине 24 августа
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты и несколько европейских государств запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине на 24 августа. Об этом журналистам сообщил в среду, 17 августа, источник во всемирной организации.

— Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН, — сказал собеседник ТАСС.

Как ожидается, в ходе заседания будут в том числе обсуждаться результаты визита в восточноевропейское государство генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

В прошлый раз Совбез ООН собирался для обсуждения эскалации конфликта на территории Украины в прошлый четверг, 11 августа, по инициативе российской стороны. Основной темой тогда стала ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В минувший понедельник, 15 августа, в Минобороны России сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС. Они провели телефонные переговоры, в ходе которых также обменялись мнениями по поводу работы «миссии по установлению фактов» в связи с инцидентом в СИЗО в Еленовке.

Украина ООН Антониу Гутерреш Россия США
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