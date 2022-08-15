Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 15 августа.
Отмечается, что Шойгу и Гутерреш провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по поводу работы «миссии по установлению фактов» в связи с инцидентом в СИЗО в Еленовке.
Кроме того, стороны обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта продуктов питания и удобрений из России, передает ТАСС.
13 августа стало известно, что ВСУ подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую АЭС.
До этого заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.