Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба Совфеда

Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 15 августа.

Отмечается, что Шойгу и Гутерреш провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по поводу работы «миссии по установлению фактов» в связи с инцидентом в СИЗО в Еленовке.

Кроме того, стороны обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта продуктов питания и удобрений из России, передает ТАСС.

13 августа стало известно, что ВСУ подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую АЭС.

До этого заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.