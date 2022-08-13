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ВСУ начали очередной обстрел Энергодара и Запорожской АЭС

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
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ВСУ начали очередной обстрел Энергодара и Запорожской АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом в субботу, 13 августа, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

— Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы, — сказал чиновник.

Специалисты, как уточнил он, зафиксировали «прилеты» в районе АЭС и побережья Днепра. Дополнительные подробности будут вскоре обнародованы, передает слова Рогова РИА Новости.

11 августа Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.

12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы.

Она также напомнила, что лишь из-за генсека и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная миссия МАГАТЭ. При этом она выразила неуверенность, что в следующей поездке на ЗАЭС, организованной Рафаэлем Гросси, ситуация не повторится.

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