Ивлеева рассказала, почему у нее до сих пор нет детей

Фото: Youtube / Galich Ida

Известная блогерша Анастасия Ивлеева рассказала, почему у нее к 31 году до сих пор нет детей. Знаменитость разоткровенничалась в ходе премьерного выпуска третьего сезона шоу AGENT SHOW на YouTube.

Гостем программы стал лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. В ходе беседы легенда поп-музыки 1990-х рассказал, кого выделяет среди современных артистов, как относится к музыкальным премиям и спаду популярности. В конце беседы музыкант также смог задать собственный вопрос ведущей шоу. Он спросил, почему у Анастасии до сих пор нет детей.

Теледива ответила, что в настоящий момент не чувствует себя полностью реализованной в карьере. Также она посетовала на напряженный график, не позволяющий ей завести ни детей, ни мужа. Ивлеева уточнила, что много работает, однако посидев дома несколько дней начинает чувствовать себя бесполезной, пишет портал StarHit.

— Я четко понимаю, если говорить про планирование беременности, то я просто не могу никого сейчас видеть в таком графике. Говорить об этом очень сложно. Вопрос еще от кого рожать, — заметила знаменитость.

В конце июня Ивлеева пожаловалась на жизнь в Швеции. Ее расстроило то, что в скандинавской стране сложно выпить после десяти вечера.