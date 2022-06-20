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«Вина не выпить»: Настя Ивлеева пожаловалась на жизнь в Швеции

Александр Афонин
Общество
«Вина не выпить»: Настя Ивлеева пожаловалась на жизнь в Швеции
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Сейчас у телеведущей Насти Ивлеевой проходят съемки в Швеции. Она поделилась с поклонниками впечатлениями от очередного путешествия и рассказала про главные минусы в стране.

— Что сказать, в Швеции, конечно, все хорошо, но после 22:00 вина не выпить, — отметила она в своем Telegram-канале.

25 мая ведьма Алена Полынь в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, найдет ли Ивлеева любовь на реалити-шоу. По ее словам, блогерша не встретит будущего избранника, а повторит судьбу Бузовой.

Ивлеева не стала осуждать Элджея за новый роман. Блогерша не была шокирована известием о новых отношениях бывшего супруга. По ее словам, Элджей может выбирать себе пару не оглядываясь на прошлое, ведь он свободный человек.

2 июня сообщалось, что телеведущая весной запустила онлайн-марафон, в ходе которого пообещала помочь всем желающим похудеть и прийти в форму. Он не всем пришелся по душе, но это не помешало знаменитости заработать на нем 253 миллиона рублей. Однако Виталий Гудков, являющийся тренером с десятилетним стажем, подал иск к телеведущей в суд Санкт-Петербурга.

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