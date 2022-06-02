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С Ивлеевой потребовали 250 миллионов рублей за онлайн-марафон по похудению

Юлия Курганова
Общество
С Ивлеевой потребовали 250 миллионов рублей за онлайн-марафон по похудению
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева весной запустила онлайн-марафон, в ходе которого пообещала помочь всем желающим похудеть и прийти в форму. Курс она вела в довольно эксцентричной манере и даже позволяла себе во время тренировок употреблять алкоголь. Ее марафон не всем пришелся по душе, но это не помешало знаменитости заработать на нем 253 миллиона рублей.

Но теперь Ивлеева рискует потерять почти все полученные средства из-за судебных разбирательств, которые затеял один из недовольных клиентов. Виталий Гудков, являющийся тренером с десятилетним стажем, подал иск к телеведущей в суд Санкт-Петербурга. Он сообщил, что купил курс звезды, но был им очень разочарован. Мужчина утверждает, что Ивлеева некомпетентна и некоторые ее рекомендации могут навредить здоровью, а появление блогерши в кадре с бокалом вина является прямой пропагандой алкоголя.

— Анастасия Ивлеева в своем марафоне занимается пропагандой нездорового образа жизни и алкоголя, что может нанести вред всем пользователям продукта, независимо от того, пройден ли тот полностью, — заявил тренер.

Он считает себя пострадавшим и хочет получить от блогерши денежную компенсацию в 250 миллионов рублей, чтобы потратить их на благие цели.

— Считаю указанную сумму разумной и обоснованной. Планирую потратить ее на благотворительность и пропаганду здорового образа жизни, — рассказал Гудков изданию StarHit.

Настя Ивлеева не стала осуждать своего экс-супруга Элджея за новый роман. Рэпер скрывает от общественности имя новой избранницы, однако Ивлеевой о ней рассказали подписчики в социальных сетях. Блогер не была шокирована известием о новых отношениях бывшего супруга.

Похудение выплата компенсаций Настя Ивлеева
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