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ВС РФ подавили огонь французской артустановки «Цезарь» на харьковском направлении

Егор Провоторов

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Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ подавили огонь французской артустановки «Цезарь» на харьковском направлении
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российские артиллерийские войска, работающие на харьковском направлении, подавили огонь французской артиллерийской установки «Цезарь», ликвидировав огневую позицию украинских войск, сообщил журналистам командир подразделения.

По словам собеседника РИА Новости, корректировщик, занимающийся контрбатарейной борьбой, обнаружил артустановку украинских сил. После этого по огневой позиции противника отработал расчет «Града», подавив огонь французской установки «Цезарь».

Командир российской артиллерии подчеркнул, что сама огневая позиция была уничтожена, поврежденная артустановка была эвакуирована украинскими силовиками.

В минувшую среду, 17 августа, появилась информация, что двоих наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской атомной электростанции (АЭС), задержали в населенном пункте Энергодар. Теперь обоим задержанным грозит от 10 лет лишения свободы вплоть до пожизненного срока. В последние недели ВСУ регулярно наносят по удары по Запорожской АЭС, что грозит масштабной ядерной катастрофой.

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