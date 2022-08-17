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В Энергодаре задержали работавших на АЭС наводчиков ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Энергодаре задержали работавших на АЭС наводчиков ВСУ
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Двоих наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской атомной электростанции (АЭС), задержали в Энергодаре Запорожской области Украины. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу, — говорится в сообщении.

Теперь обоим задержанным грозит от 10 лет лишения свободы вплоть до пожизненного срока, передает РИА Новости.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по удары по Запорожской АЭС, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП атомной электростанции. По его словам, это будет «верным шагом» в случае подключения станции к российской энергосети.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

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