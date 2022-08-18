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Корнелюк, Сюткин, Ваенга, Малинин: Стали известны наставники шоу «Голос 60+»

Егор Провоторов
Общество
Корнелюк, Сюткин, Ваенга, Малинин: Стали известны наставники шоу «Голос 60+»
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

В эфир Первого канала в скором времени вернется популярное песенное шоу «Голос». Право открыть новый сезон предоставлено представителям старшего поколения. Все лето в «Останкино» проходили кастинги среди исполнителей, подавших заявки на участие в пятом сезоне проекта «Голос 60+».

В минувший вторник, 16 августа, стартовали съемки слепых прослушиваний, премьера шоу в эфире Первого канала состоится уже в самое ближайшее время, пишет портал Teleprogramma.pro.

Известно, что ведущей нового сезона шоу стала именитая ведущая другого проекта Первого канала «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Она сменила на этом месте ушедшего в творческий отпуск телеведущего Дмитрия Нагиева.

Кресла наставников займут популярные вокалисты прошлого — тоже новые для проекта лица, но отлично знакомые на всю страну музыканты: Валерий Сюткин, Елена Ваенга, Игорь Корнелюк и Александр Малинин.

Накануне музыкант Юрий Лоза критически высказался по поводу проекта «Голос» для вокалистов старшего возраста, а также итогов предыдущего сезона шоу. Он назвал телепроект «идиотским».

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