Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мне не хотелось бы об этом говорить: Машков отреагировал на слова дочери

Егор Провоторов
Общество
Мне не хотелось бы об этом говорить: Машков отреагировал на слова дочери
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На прошлой неделе дочь именитого российского актера Владимира Машкова, Мария, которая на протяжении последних нескольких лет проживает в США, жестко высказалась об отце. Артистка послала родственника в «одно место», абсолютно позабыв о том, что именно знаменитый отец дал ей путевку в жизнь.

Все последние дни Владимир Машков хранил молчание, несмотря на то, что представители прессы неоднократно просили его прокомментировать сложившуюся ситуацию. На одном из фестивалей в Крыму артист коротко высказался по поводу его взаимоотношений с дочерью, пишет портал Teleprogramma.pro.

— Мне не хотелось бы об этом говорить, — заметил Машков.

В начале августа дочь Машкова Мария посвятила своему патриотически настроенному родственнику свежий пост, в котором четко дала понять, что позиция худрука столичного Театра имени Олега Табакова ей совсем не близка.

Владимир Машков до этого поделился своим взглядом на жизнь: он считает, что сейчас мир разделился на людей и нелюдей. Из-за вторых нам всем приходится жить в этой непростой ситуации.

Знаменитости дочка Владимир Машков  Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте