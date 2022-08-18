Мне не хотелось бы об этом говорить: Машков отреагировал на слова дочери

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На прошлой неделе дочь именитого российского актера Владимира Машкова, Мария, которая на протяжении последних нескольких лет проживает в США, жестко высказалась об отце. Артистка послала родственника в «одно место», абсолютно позабыв о том, что именно знаменитый отец дал ей путевку в жизнь.

Все последние дни Владимир Машков хранил молчание, несмотря на то, что представители прессы неоднократно просили его прокомментировать сложившуюся ситуацию. На одном из фестивалей в Крыму артист коротко высказался по поводу его взаимоотношений с дочерью, пишет портал Teleprogramma.pro.

— Мне не хотелось бы об этом говорить, — заметил Машков.

В начале августа дочь Машкова Мария посвятила своему патриотически настроенному родственнику свежий пост, в котором четко дала понять, что позиция худрука столичного Театра имени Олега Табакова ей совсем не близка.

Владимир Машков до этого поделился своим взглядом на жизнь: он считает, что сейчас мир разделился на людей и нелюдей. Из-за вторых нам всем приходится жить в этой непростой ситуации.