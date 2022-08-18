Politico: Европейские страны отказываются от военных обещаний Киеву

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Шесть крупнейших европейских государств не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет в среду, 17 августа, издание Politico, которое ссылается на информацию Кильского института мировой экономики.

По данным исследователей, такое произошло в первый раз после начала боевых действий на Украине в конце февраля, пишет РИА Новости. Это может говорить о том, что военная помощь Киеву может ослабнуть как раз тогда, когда власти Украины анонсировали «решающее контрнаступление».

Как пишут журналисты, это подтверждает мнение украинских военных и политиков относительно того, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, которая поступает из Великобритании, США и Польши.

Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш заявил в интервью Politico, что в обязательствах Европы по военной помощи Киеву прослеживается тенденция к снижению с конца апреля этого года.

Накануне конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что США совершают большую ошибку, продолжая вмешиваться в ситуацию на Украине, напрямую не связанную с вопросами нацбезопасности.