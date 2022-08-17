В Конгрессе США назвали ошибкой предоставление помощи Украине

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США совершают большую ошибку, продолжая вмешиваться в ситуацию на Украине, напрямую не связанную с вопросами нацбезопасности. Об этом в среду, 17 августа, заявил республиканец, член палаты представителей Пол Госар.

— Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии, — сказал он.

Конгрессмен заметил, что постоянная помощь Киеву в таких больших объемах стремительно ослабляет Вашингтон, который сталкивается с проблемами внутри страны. Кроме того, Белый дом, утверждает политик, просто не заинтересован в скорейшем завершении конфликта.

Госар предложил ввести немедленный мораторий на любую помощь иностранным государствам. Его позицию поддержали и другие конгрессмены от партии республиканцев, передает РИА Новости.

До этого члены Палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин также резко раскритиковали политику поставок вооружений на Украину. Так они отреагировали на журналистское расследование CBS о первых результатах поддержки Украины со стороны Запада.

Бывший советник главы американского министерства обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату.