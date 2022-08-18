Авторы Reuters рассказали об альтернативах исключению России из ООН

Фото: МИД РФ

Западные страны и Украина могут попытаться отозвать верительные грамоты у российских представителей в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает в четверг, 18 августа, агентство Reuters.

Журналисты напомнили, что Киев ранее требовал исключить Россию из ООН. Однако такая идея является абсолютно нежизнеспособной, поскольку для этого необходимо получить рекомендацию Совета Безопасности всемирной организации, где у Москвы есть право вето, пишет РИА Новости.

Поэтому альтернативным вариантом может послужить отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина. Однако для этого потребуется поддержка большинства участников Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом авторы материала в Reuters не уточнили, соответствует ли вышеуказанное предположение Уставу ООН.

Накануне появилась информация, согласно которой Соединенные Штаты и несколько европейских государств запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине на 24 августа. В ходе заседания будут в том числе обсуждаться результаты визита в восточноевропейское государство генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.