Иностранные дипломаты рассказали, почему никто не вводит новых санкций против России

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Западные государства не предлагают новых санкционных мер против России в ООН по причине опасения низкой поддержки их инициатив от других стран, пишет в четверг, 18 августа, агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

По словам собеседников агентства, все большее число государств отказывается от публичной критики действий России. В некоторых случаях западные страны даже уклоняются от конкретных шагов. Рост числа воздержавшихся в ООН очевидно сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против РФ, пишет РИА Новости.

В беседе с журналистами научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован подчеркнул, что со временем становится все тяжелее отыскать «разумные способы наказать Россию». Мартовские резолюции ООН стали наивысшей точкой критики действий Москвы. Если не будут пересечены «красные линии» то никто не будет делать дальнейших антироссийских действий, считает дипломат.

Накануне появилась информация, что Западные страны и Украина могут попытаться отозвать верительные грамоты у российских представителей в Организации Объединенных Наций.