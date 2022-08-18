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Новые пешеходные маршруты появятся возле станции БКЛ «Аминьевская»

Евгений Белоусов
Город
Новые пешеходные маршруты появятся возле станции БКЛ «Аминьевская»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили ко второму и третьему этапам благоустройства возле станции БКЛ метро «Аминьевская» в ЗАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 18 августа.

— В рамках проекта расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 32 тысяч квадратных метров. Обновим асфальт на проезжей части, сделаем парковочные карманы, — сказал он.

По словам Бирюкова, в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, а также обустроены проходы.

Отмечается, что сейчас ведется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Заммэра уточнил, что это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.

На прилегающей к станции территории поставят около 500 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, а наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, при этом территория будет озеленена. Планируется обустроить почти 58 тысяч квадратных метров газона, а поздней осенью высадить свыше 80 деревьев.

16 августа Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий возле строящейся станции БКЛ «Марьина Роща».

По его словам, работы по созданию комфортного пешеходного маршрута от станции к одноименному остановочному пункту МЦД-2 пройдут на 2-й улице Марьиной Рощи, а также в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи.

Петр Бирюков Благоустройство Большая Кольцевая линия (БКЛ)
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