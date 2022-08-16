Бирюков: Зоны для отдыха и спорта появятся у станции БКЛ «Марьина Роща»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Марьина Роща» на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, работы по созданию комфортного пешеходного маршрута от станции к одноименному остановочному пункту МЦД-2 пройдут на 2-й улице Марьиной Рощи, а также в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи. Заммэра добавил, что там будут обустроены безопасные пешеходные переходы и организованы парковки.

— По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу. Там сделаем новые функциональные зоны для отдыха и занятий спортом, — отметил Бирюков.

Он также подчеркнул, что в настоящее время начато устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Кроме того, в рамках проекта оборудуют новые тротуары и приведут в порядок существующие, расширят пешеходную зону.

А для пассажиров общественного транспорта появятся восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

Основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции БКЛ «Марьина Роща» и одноименной станции МЦД-2, завершат до конца этого года.

До этого Бирюков сообщил, что специалисты столичного Комплекса городского хозяйства отремонтировали пять путепроводов на западе столицы.