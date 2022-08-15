Бирюков: Пять путепроводов отремонтировали на западе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Кунцевский путепровод Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали пять путепроводов в ЗАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 15 августа.

— В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены работы по обновлению дорожного полотна на пяти путепроводах — Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском. Все они располагаются рядом с выходами из метро и проходят над открытым участком Филевской линии, — сказал заммэра.

Он уточнил, что ремонт потребовался из-за разрушений гидроизоляции и износа асфальта. Всего рабочие заменили и отфрезеровали 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок свыше 1,6 тысячи квадратных метров тротуаров.

Сперва специалисты отфрезеровали верхний и нижний слои дорожного покрытия, сделали защитный слой из песчаного асфальтобетона, а также провели армирование геосеткой. Два слоя асфальтобетонного покрытия были уложены на финальном этапе с применением современных технологий.

Каждый объект мостового хозяйства Москвы прошел различные виды ремонта за последние 11 лет. Данный факт продлил их сроки эксплуатации и создал комфортные условия для движения водителей и пешеходов, заключил Бирюков.

8 августа Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства почти наполовину выполнили работы по благоустройству территории рядом с ТПУ «Славянский бульвар» в ЗАО.

По его словам, в настоящее время специалисты заканчивают устраивать кабельную канализацию, обновляют водосточную сеть, а также ремонтируют дождеприемные и смотровые колодцы. Рабочие также выполняют гидроизоляцию зданий с целью предотвратить подтопления подвалов.