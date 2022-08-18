Обоняние больше не пропадает: иммунолог Болибок перечислил новые симптомы коронавируса

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Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, появляются все новые штаммы, а вместе с ними и симптомы. О том, какие признаки сейчас могут сигнализировать о коронавирусной инфекции и с чем связано изменением симптоматики, «Вечерней Москве» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Почему меняются симптомы

По его словам, изменение в симптоматике коронавирусной инфекции связано с тем, что меняется спайк-протеин (белок), который атакует клетки человека.

— В зависимости от того, какая конфигурация у спайк-протеина, сам вирус приобретает определенную тропность — способность поражать ткани человека. Он может становиться более тропным к одним тканям и менее — к другим. С этим и связано изменение симптомов болезни, — пояснил Болибок.

Он отметил, что в зависимости от штамма коронавирусной инфекции изменялись и симптомы: исходный уханьский штамм поражал кровеносные капилляры легких, что провоцировало «ковидную» пневмонию. У «дельта»-штамма, в свою очередь, отмечалась повышенная тропность к нервным окончаниям.

— Сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния. Если в 2020 году именно он сигнализировал о наличии заболевания, то сегодня этот симптом в большинстве случаев не сопровождает болезнь, — подчеркнул иммунолог.

Новые симптомы

Кроме того, Болибок перечислил симптомы, которые сопровождают коронавирусную инфекцию в настоящее время, среди них:

заложенность носа;

головная боль;

боль в глазных яблоках.

Болибок также добавил, что симптоматика респираторных вирусных инфекций всегда очень схожа между собой, потому что происходит поражение слизистой дыхательных путей. Однако он добавил, что у коронавируса штамма «омикрон» имеется фирменный симптом — слабость в теле. Он не встречается у других видов ОРВИ-вирусов, поэтому его сложно спутать с другими болезнями, заключил специалист.