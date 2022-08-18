Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обоняние больше не пропадает: иммунолог Болибок перечислил новые симптомы коронавируса

Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Обоняние больше не пропадает: иммунолог Болибок перечислил новые симптомы коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, появляются все новые штаммы, а вместе с ними и симптомы. О том, какие признаки сейчас могут сигнализировать о коронавирусной инфекции и с чем связано изменением симптоматики, «Вечерней Москве» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Почему меняются симптомы

По его словам, изменение в симптоматике коронавирусной инфекции связано с тем, что меняется спайк-протеин (белок), который атакует клетки человека.

— В зависимости от того, какая конфигурация у спайк-протеина, сам вирус приобретает определенную тропность — способность поражать ткани человека. Он может становиться более тропным к одним тканям и менее — к другим. С этим и связано изменение симптомов болезни, — пояснил Болибок.

Он отметил, что в зависимости от штамма коронавирусной инфекции изменялись и симптомы: исходный уханьский штамм поражал кровеносные капилляры легких, что провоцировало «ковидную» пневмонию. У «дельта»-штамма, в свою очередь, отмечалась повышенная тропность к нервным окончаниям.

— Сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния. Если в 2020 году именно он сигнализировал о наличии заболевания, то сегодня этот симптом в большинстве случаев не сопровождает болезнь, — подчеркнул иммунолог.

Новые симптомы

Кроме того, Болибок перечислил симптомы, которые сопровождают коронавирусную инфекцию в настоящее время, среди них:

  • заложенность носа;
  • головная боль;
  • боль в глазных яблоках.

Болибок также добавил, что симптоматика респираторных вирусных инфекций всегда очень схожа между собой, потому что происходит поражение слизистой дыхательных путей. Однако он добавил, что у коронавируса штамма «омикрон» имеется фирменный симптом — слабость в теле. Он не встречается у других видов ОРВИ-вирусов, поэтому его сложно спутать с другими болезнями, заключил специалист.

Здоровье Врачи Инфекции Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте