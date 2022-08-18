Ефимов: Четыре участка бывших промзон реорганизуют в Москве

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Россия, Москва, Дмитровский проезд, вл1Г Карта всех событий

Четыре неэффективно используемых участка, расположенных в САО, СЗАО, ЮВАО и ЮАО, будут реорганизованы по проекту комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 18 августа.

— Город принял решения о комплексном развитии четырех территорий на севере, северо-западе, юго-востоке и юге столицы. Общая площадь участков составляет около 31 гектара. Сейчас эти земли используются неэффективно: преимущественно там расположены склады, а на одном участке — долгострой, — сказал он.

Заммэра отметил, что в будущем там появится комфортное жилье, а также социальные, досуговые, деловые объекты и магазины. Это позволит создать более 16,7 тысячи рабочих мест для различных специалистов, а общий объем инвестиций превысит 81,5 миллиарда рублей.

Склады расположены в бывшей промзоне «Грайвороново» в Текстильщиках, на проспекте Маршала Жукова в Хорошево-Мневниках и в бывшей промзоне «Варшавское шоссе» в Нагорном районе. Правообладатели этих строений получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на территории зданий.

Преображением территорий займутся городские операторы. На земельном участке в Дмитровском проезде, владение 1г, находится долгострой — гараж-стоянка.

Девелопер планирует построить там объекты общественного назначения. По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на неэффективно используемых участках планируется возвести около 720 тысяч квадратных метров недвижимости.

Почти 568 тысяч из них выделено на объекты общественного назначения. Кроме того, свыше 151 тысячи квадратных метров займет современное жилье, добавил Гаман.

До этого Ефимов сообщил, что благодаря строительству делового и торгового центров, школы и детского сада в районе Очаково-Матвеевское появится более 3,5 тысячи рабочих мест.