Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья
Более половины россиян заявили, что для счастья им нужно сменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА.
Уточняется, что в опросе приняли участие почти 2,6 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов страны.
Также 78 процентов респондентов заявили о необходимости роста зарплаты, 43 процента — смене работы, а 38 процентов хотели бы освоить дополнительные знания. При этом более трети россиян нужен хороший отдых, 19 процентов обойдутся простой прогулкой по парку или лесу.
Повышение в должности отметили 17 процентов опрошенных и такой же процент назвали премию. Для 16 процентов счастье заключается в появлении нового хобби, а 14 процентам нужна помощь врача или коуча.
У 13 процентов жизнь улучшится с появлением новых друзей, а для каждого десятого — с появлением нового партнера. Респонденты в возрасте 18-25 лет мечтают о реализации собственного творческого потенциала, а тем, кому 25-34 хотят обрести душевное спокойствие, пишет RT.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, около 90 процентов жителей России чувствуют усталость. Уточняется, что главным источником упадка энергии респонденты назвали семью и детей.