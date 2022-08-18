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Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья

Лейла Алиева
Общество
Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья
Фото: Pexels

Более половины россиян заявили, что для счастья им нужно сменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА.

Уточняется, что в опросе приняли участие почти 2,6 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Также 78 процентов респондентов заявили о необходимости роста зарплаты, 43 процента — смене работы, а 38 процентов хотели бы освоить дополнительные знания. При этом более трети россиян нужен хороший отдых, 19 процентов обойдутся простой прогулкой по парку или лесу.

Повышение в должности отметили 17 процентов опрошенных и такой же процент назвали премию. Для 16 процентов счастье заключается в появлении нового хобби, а 14 процентам нужна помощь врача или коуча.

У 13 процентов жизнь улучшится с появлением новых друзей, а для каждого десятого — с появлением нового партнера. Респонденты в возрасте 18-25 лет мечтают о реализации собственного творческого потенциала, а тем, кому 25-34 хотят обрести душевное спокойствие, пишет RT.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, около 90 процентов жителей России чувствуют усталость. Уточняется, что главным источником упадка энергии респонденты назвали семью и детей.

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