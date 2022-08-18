Городские поликлиники и больницы получат около 12 тысяч единиц оборудования до конца года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 10 тысяч единиц медицинского оборудования поставили в поликлиники и больницы Москвы с начала 2022 года. До конца года медорганизации получат еще свыше 11,7 тысячи единиц техники. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что из более чем 10 тысяч единиц полученной поликлиниками техники 176 являются тяжелыми диагностическими приборами: КТ, МРТ и так далее.

— Новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты, — рассказала заммэра.

Она уточнила, что всю технику закупают с заранее фиксированными сроками поставки.

Кроме того, в настоящее время вся аналоговая техника планомерно заменяется на цифровую, что дает возможность интегрировать оборудование в единую медицинскую платформу и улучшить качество диагностики, передает официальный портал мэра Москвы.

До этого Ракова рассказала, что столичные врачи начали тестировать сервисы российских разработчиков, лучший из которых внедрят во всех онкобольницах города. По словам Раковой, работа с цифровыми копиями биоматериалов будет возможна онлайн — прямо во время процедуры диагностики, а также постфактум — на базе данных ЕМИАС.