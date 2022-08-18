Через приложение «Метро Москвы» теперь можно приобрести билеты на речной транспорт

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С помощью приложения «Метро Москвы» жители столицы теперь могут приобрести билеты на речной транспорт.

— С помощью мобильного приложения «Метро Москвы» ‎пассажиры могут заранее построить маршрут и сэкономить время на оплате проезда. Каждый месяц более 1,5 миллиона людей пользуются удобными сервисами приложения московского метро, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в настоящее время в приложении можно найти 11 маршрутов поездок на речных трамваях и теплоходах, семь из которых прогулочные, три — банкетные и один — маршрут-переправа.

Приобрести билет можно через личный кабинет. Покупка отобразится в разделе «История заказов» и будет отправлена на почту пользователя, передали на официальном сайте мэра Москвы.

От Северного речного вокзала с начала периода навигации отправилось более 2 тысяч рейсов до причалов «Химки» и «Захарково», что позволило перевезти более 150 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 13 августа.