Спасенную в дикой природе амурскую тигрицу приютили в Московском зоопарке

Фото: Pexels

Московский зоопарк приютил спасенную в Приморье амурскую тигрицу. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Уточняется, что животное поселилось в центре воспроизводства редких видов животных, которое расположено под Волоколамском.

— У Московского зоопарка большой опыт выхаживания животных, попавших в беду. Например, наши зоологи оказывают помощь раненым диким зверям, после чего возвращают их на волю. Однако в некоторых случаях спасенное животное не сможет жить в дикой природе: недостаток опыта или последствия перенесенной травмы не позволяют ему охотиться, а значит, оно погибнет от истощения. В таких случаях мы предлагаем поселить зверя у себя, — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, каждый питомец проходит реабилитацию, а в вольере ему создают условия, максимально приближенные к естественным.

В декабре прошлого года местный рыбак обнаружил травмированную тигрицу на берегу реки Синегорки в Анучинском районе Приморского края. Он оперативно сообщил о находке в охотнадзор, который забрал животное и направил в центр «Амурский тигр». Во время осмотра выяснилось, что у тигрицы серьезно повреждена пасть, в связи с чем у нее неправильно выросли зубы. Поэтому она не смогла бы добывать пищу и откусывать мясо самостоятельно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты зоосада сообщили об обновлении вольера рысей. Так, через ограждения обновленного вольера посетителям стало удобнее наблюдать за животными — вместо сетки появилось высокопрочное стекло.