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Более 200 машино-мест выставили на торги на юго-востоке Москвы

Лейла Алиева
Город
Более 200 машино-мест выставили на торги на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Столица выставила на торги 222 машино-места на наземных и подземных парковках. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков в четверг, 18 августа.

Уточняется, что приобрести их можно будет на открытых аукционах и торгах в сентябре, а прием заявок завершается в период с 29 августа по 19 сентября.

— Сейчас на продажу выставлено 222 парковочных места на юго-востоке города: 100 — в Выхино-Жулебине, 99 — в Люблине, 23 — в Рязанском районе. Автовладельцы могут подобрать объект в зависимости от габаритов транспортного средства — площадь лотов варьируется от 10 до 22,2 квадратного метра, — рассказал Щербаков.

По его словам, машино-места находятся в жилых микрорайонах недалеко от крупных транспортных магистралей и могут привлечь как местных жителей, так и сотрудников компаний, приезжающих на автомобилях на работу. Так, в районе Выхино-Жулебино на Привольной улице можно выбрать из 85 мест площадью от 12,9 до 22,2 квадратного метра, а в Сормовском проезде — из 15 лотов, площадь которых варьируется от 14,7 до 19,7 квадратного метра, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще 106 машино-мест город выставил на торги в Измайловском проезде. Торги пройдут в формате публичного предложения. При этом в ходе аукциона стоимость лотов может сократиться.

Район Выхино-Жулебино Район Люблино торг Рязанский район
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