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Москвичи смогут забрать с выставки на ВДНХ питомца из городского приюта

Анастасия Колоскова
Город
Москвичи смогут забрать с выставки на ВДНХ питомца из городского приюта
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Столичный Комплекс городского хозяйства пригласил москвичей на фестиваль питомцев из городских приютов, который проведут на ВДНХ в канун Всемирного дня бездомных животных, традиционно отмечаемого в третью субботу августа.

Мероприятие состоится в рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ» на площадке летнего кинотеатра-лектория в пятницу, 19 августа. Время проведения — с 12:00 до 16:30.

Программа фестиваля включает выставку кошек и собак, которые ищут хозяев, а также лекции для владельцев питомцев о дрессировке и уходе за животными.

В настоящее время в 13 столичных приютах находятся более 16 тысяч животных. Волонтеры и сотрудники приютов следят за их здоровьем и помогают в социализации.

Горожане смогут выбрать себе питомца из 10 животных из городских приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» ГБУ «Доринвест», которые будут представлены на выставке, — пяти кошек и пяти собак.

Помимо этого, посетители фестиваля смогут познакомиться с анкетами других питомцев приютов из печатных каталогов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках «Месяца помощи животным» столичные приюты провели дни открытых дверей. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в одном из них и узнала, как собаки обретают хозяев и новый дом.

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